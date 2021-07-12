Berkan Kutlu transferine çok az kaldı!

Galatasaray, Alanyaspor'un yıldız orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun işini bitirmeye çok yakın.

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 9:52
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Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz takviyelerinin ardından hedefte 4. isim var.
 
Sarı kırmızılı yönetim, Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
 
Hürriyet'in haberine göre; 23 yaşındaki Berkan için önce 5 milyon Euro isteyen Alanyaspor'un 3 milyon Euro'ya ikna edilerek imzaların bu hafta atılması bekleniyor.
 
Başkanlar düzeyinde görüşmeler devam ederken, bu hafta içerisinde transferin bitebileceği kaydedildi.
 
Alanyaspor formasıyla 42 maçta forma giyen Berkan Kutlu, 3 gol atıp 2 asistle oynadı.

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Etiketler: berkan kutlu galatasaray
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