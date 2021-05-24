Berna Gözbaşı açıkladı! 'Mensah için görüşmeye hazırız'

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yıldız futbolcu Mensah hakkında görüşmelere hazırız dedi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 14:56
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Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan Kayserispor'un başarılı oyuncusu Bernard Mensah, Hes Kablo Kayserispor'a geri döndü. Başkan Berna Gözbaşı Mensah ile ilgili mesaj verdi.
 
Mensah'ın Kayserispor'un oyuncusu olduğunu anımsatan Gözbaşı, teklifleri de değerlendireceklerini söyledi. Mensah'ın transferi konusunda açık kapı bırakan Başkan Gözbaşı, "Mensah Kayserispor'un oyuncusudur. Yeni sezondaki durumu netlik kazanacak. Elbette futbolcumuza gelecek teklifleri değerlendireceğiz. Yeni sezonda yapacağımız hesaplar çok farklı ve güzel olacak" dedi.

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Etiketler: berna gözbaşı mensah
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