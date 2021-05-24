Berna Gözbaşı açıkladı! 'Mensah için görüşmeye hazırız'

Mensah'ın Kayserispor'un oyuncusu olduğunu anımsatan Gözbaşı, teklifleri de değerlendireceklerini söyledi. Mensah'ın transferi konusunda açık kapı bırakan Başkan Gözbaşı, "Mensah Kayserispor'un oyuncusudur. Yeni sezondaki durumu netlik kazanacak. Elbette futbolcumuza gelecek teklifleri değerlendireceğiz. Yeni sezonda yapacağımız hesaplar çok farklı ve güzel olacak" dedi.