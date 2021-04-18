Bernard Mensah kararı verildi

Beşiktaş, Bernard Mensah'ı Kayserispor'a geri gönderme kararı aldı.

18 Nisan 2021 Pazar - 10:37
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Beşiktaş’a sezon başında Kayserispor’dan 4.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Bernard Mensah, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu istikrarsız performans sebebiyle tepki çekmişti. Ganalı futbolcu, son olarak önceki gün Ankaragücü’yle oynanan mücadeledeki etkisiz görüntüsüyle takımdaki kredisini iyice bitirdi.
 
17. dakikada Oğuzhan Özyakup’un yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, 84’te yerini Dorukhan Toköz’e bırakmıştı. Saha içinde varlık gösteremeyen Mensah’ın, sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmaması bekleniyor.

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Etiketler: mensah beşiktaş
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