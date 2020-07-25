Beşiktaş 3-0 kazandı ligi 3. bitirdi

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü tamamladı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 23:10 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 23:15
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Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda  Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamladı.
 
2. dakikada Hutchinson'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan  Diaby'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, Halil İbrahim Pehlivan'ın  ayak koyduğu top kornere gitti.
 
7. dakikada Flavio'dan topu kaptıktan sonra ceza sahasına hareketlenen  Diaby'nin kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak yandan  dışarı çıktı.
 
12. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmadan seken topa Hutchinson  gelişine vuruşunu yaptı, direğe çarpan top auta gitti.
 
15. dakikada Boyd'un pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya  kalan Diaby'nin vuruşunda top filelere gitti. Hakem, Diaby'nin topu eliyle  kontrol ettiğini belirtti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
 
33. dakikada Flavio'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle  buluştu. VAR incelemesinin ardından topun barajdaki Arda Kızıldağ'ın koluna  çarptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.
 
43. dakikada Nkoudou'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı  vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu. Hakem Bahattin Şimşek, pozisyonun  başlangıcında  Diaby'nin topa elle müdahale ettiğine işaret etti, ağlara giden bu  top da gol değeri kazanmadı.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
 
 
47. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında kaleyi karşıdan gören noktada  topla buluşan Boyd'un şutunda Burak Çapkınoğlu gole izin vermedi.
 
49. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top  direğin hemen yanından dışarı çıktı.
 
51. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Gökhan Gönül'ün sağdan ceza  sahasına girdiği pozisyonda Candeias'ın eliyle topa müdahale ettiğini tespit eden  hakem Bahattin Şimşek, beyaz noktayı gösterdi. 52. dakikada Hutchinson'ın  kullandığı penaltı vuruşunda yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.
 
57. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil İbrahim Pehlivan, topu  yerden içeriye çevirdi. Müsait pozisyondaki Soner Dikmen, topu yakın mesafeden  boş kaleye gönderemedi.
 
63. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta  kaleci Ersin Destanoğlu, topu kornere çeldi.
 
78. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Elneny'nin pasında savunma  arkasına Diaby ve Güven Yalçın koşu yaptı. Kalesini terk ederek ceza sahası  dışına çıkan Burak'tan sıyrılan Diaby, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.
 
80. dakikada savunmanın arkasına sarkan Diaby'nin, kalecinin  müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 81.  dakikada penaltıyı kullanan Elneny, topu filelere gönderdi: 0-3.
 
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
Bu sonuçla puanını 62 yapan Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu 3. sırada  bitirdi.
 
Stat: Eryaman 
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Samet Çavuş
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir (Dk. 46 Burak Çapkınoğlu), Erdem Özgenç  (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Arda Kızıldağ, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk  Özdemir, Soner Dikmen, Sio, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 46 Ayite), Daniel  Candeias (Dk. 79 Rahmetullah Berişbek), İlker Karakaş (Dk. 60 Seuntjens)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Roco (Dk. 39 Necip  Uysal), Rıdvan Yılmaz, Elneny, Hutchinson (Dk. 87 Kartal Kayra Yılmaz), Diaby,  Boyd, Nkoudou (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Güven Yalçın
Goller: Dk. 52 Hutchinson (Penaltıdan), Dk. 78 Diaby, Dk. 81 Elneny  (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 10 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 64 Sio  (Gençlerbirliği), Dk. 32 Hutchinson, Dk. 41 Boyd, Dk. 88 Ersin Destanoğlu  (Beşiktaş)
 
 

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Etiketler: Süper Lig Beşiktaş Gençlerbirliği
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