Beşiktaş'a Atiba ve Larin müjdesi

27 Nisan 2021 Salı - 14:21
Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor
maçının kadrosuna alındı. İki oyuncu geçtiğimiz hafta sakatlıkları sebebiyle Kayserispor
maçında forma giyememişti.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Ajdin Hasic'in yanı sıra cezalı olan Necip Uysal ve Rosier de kafilede yer almadı. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.