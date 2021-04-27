Beşiktaş'a Atiba ve Larin müjdesi

Beşiktaş'ın Ç.Rizespor kadrosu belli oldu...

27 Nisan 2021 Salı - 14:21
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Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alındı. İki oyuncu geçtiğimiz hafta sakatlıkları sebebiyle Kayserispor maçında forma giyememişti.
 
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Ajdin Hasic'in yanı sıra cezalı olan Necip Uysal ve Rosier de kafilede yer almadı. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
 
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

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Etiketler: beşiktaş atiba larin
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