Beşiktaş'a bir golcü daha

Devre arasında golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı.

07 Aralık 2020 Pazartesi - 12:41 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 13:03
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Beşiktaş'ta deyim yerindeyse ikinci baharını yaşayan Vincent Aboubakar'ın performansı hem yönetimin, hem de teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Siyah-beyazlı idareciler, Kamerunlu forvet ile performansa dayalı yaptığı sözleşmenin ne kadar yerinde bir karar olduğunu düşünürken, Teknik Direktör Sergen Yalçın ise yine de devre arasında bir forvetin daha alınması gerektiğini yönetime iletti.
 
Aboubakar'ın performansının yanı sıra Cyle Larin'den de memnun kaldığını yönetimle yaptığı konuşmada belirten tecrübeli teknik adamın, Kanadalı oyuncunun artık bir kenar oyuncusu olduğunu Kamerunlu forvetin ise hem rekabete girmesi hem de alternatifi olması açısından bir forvetin daha alınmasının, şampiyonluk yarışında önemli katkı sağlayacağını söylediği belirtildi.
 
Beşiktaş'a bonservisi elinde gelmesi nedeniyle, siyah-beyazlı yönetimi önemli bir masraftan kurtaran Aboubakar'ın, bu şekilde yoluna devam etmesi halinde, önümüzdeki sezon da Beşiktaş forması giymesi yüksek ihtimal olarak vurgulandı. Fakat geçmiş dönemdeki sakatlıklarının tekrar nüksetme durumunun yüksek ihtimal olmamasına rağmen, ligin ikinci yarısında yarışın daha da kızışacağını düşünen yönetimin de ikinci bir forvete sıcak baktığı vurgulandı.
 
Beşiktaş Yönetimi'nin ara transfer döneminde Avrupa'nın büyük takımlarında forma şansı bulamayan golcülerden birini kiralamak için düğmeye bastığı öğrenildi.
 

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Etiketler: beşiktaş transfer
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