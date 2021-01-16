Beşiktaş'a Bundesliga'dan stoper geliyor

Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle morallenen Beşiktaş , derbi mücadelesinde Galatasaray 'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılarda bir yandan da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın rotasında bu kez Alman ekibi Bayer Leverkusen 'den Tin Jedvaj var. Sabah 'ta yer alan habere göre bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki Hırvat oyuncu için yönetim, kiralama formülü ile ilerleyecek.

2023 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan Jedvaj, stoperin yanı sıra sağ bek olarak da görev alabiliyor.