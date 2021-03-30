Beşiktaş'a büyük şok! 1 sakatlık 22 korona vakası

Beşiktaş'ta genç yetenek Ajdin Hasic Karadağ maçında sakatlanırken, siyah beyazlı kulüp 2 futbolcunun da testinin pozitif çıktığını açıkladı.

30 Mart 2021 Salı - 7:26 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 8:14
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Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Boşnak yıldızı Ajdin Hasic, Karadağ ile oynanan U-21 Milli Takımı maçında sakatlandı.
 
Mücadelenin 72. dakikasında sakatlanan Hasic, sedye ile oyun alanının dışına çıkarıldı.
 
Beşiktaş formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıkan Boşnak hücumcu, 2 gol atmayı başardı. Genç yıldız adayının Siyah Beyazlı ekipte 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
KORONA AÇIKLAMASI
 
Beşiktaş, Milli takımda bulunan oyuncularının corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 
"A Milli Takımımızın, yarın (30 Mart) Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

20 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Herbalıfe Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş HDI Sigorta’da Covid 19 şoku yaşanıyor... Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye karşı tüm sezon büyük dikkatle mücadele eden ve müsabakalarını tamamlayan siyah beyazlılar, son hafta takım halinde hastalığa yakalandı. Kartal Haber’e göre, sezonun son haftasında Elazığ İl Özel İdarespor’a konuk olan siyah beyazlı ekip ligi 12, basamakta tamamladı. Beşiktaş Yönetimi de, sezonun bitmesinin şerefine, perşembe günü tüm kadın takımı oyuncuları ve teknik heyetine yemek verdi.
 
OTELDE KARANTİNADALAR
 
Bu yemeğin ardından teknik heyet, oyuncular ile bazı yönetici ve personelde Covid-19 belirtileri görüldü. Yemeğe katılan 20 kişinin testi pozitif çıkarken, bu gelişmeye üzülen İstanbul’da bir oteli bulunan Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’ndan Sorumlu Yönetici Serhan Çetinkaya testi pozitif çıkan herkesi otelde karantinaya aldırdı. Hastalığı ağır geçiren Başantrenör Mehmet Kabaran’ın tedavisinin hastanede sürdüğü ifade edildi.

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Etiketler: hasic beşiktaş korona
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