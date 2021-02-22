Beşiktaş'a Cenk Tosun şoku!

Yıldız golcü Cenk Tosun Denizlispor maçında yok.

22 Şubat 2021 Pazartesi - 12:42
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Gençlerbirliği deplasmanında iki gol atarken dizinden sakatlanan Cenk Tosun tesislerde kontrolden geçirildi.
 
Ağır saha koşulları yüzünden dizinde ödem oluşan tecrübeli oyuncunun durumu yapılacak detaylı muayenenin ardından netlik kazandı.
 
Dizindeki ödemin inmemesi nedeniyle Cenk Tosun antrenmana çıkmadı. Siyah-beyazlı golcünün, Denizlispor maçında oynaması beklenmiyor.
 
BEŞİKTAŞ'A İKİ MÜJDE
 
Beşiktaş'ta sakatlıktan kurtulan Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup, takımla çalıştı.
 
CENK TOSUN'A RİSK YASAK
 
Gençlerbirliği karşılaşmasında iki gol atan ancak galibiyet arzusuyla kendini zorlayarak sakatlanan Cenk Tosun'a teknik heyetten uyarı geldi.
 
Doktorlarla birlikte öğrencisiyle bir toplantı yapan Sergen Yalçın, "Kendini riske atacak hareketlerden kaçın. Lig uzun bir maraton ve sana ihtiyacımız var. Tam iyileşmeden seni oynatmayacağım" dedi.

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Etiketler: cenk tosun beşiktaş
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