Beşiktaş'a destek gecesi 'Bırakmam seni'

Statta canlı yayın için özel hazırlanan tribünde Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ile tüm branşlarda Beşiktaş forması giymiş eski ve faal sporcular ile antrenörler yer alıyor.

Gecede Yılmaz Erdoğan’ın pek çok sürpriz konuğu olacak. Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi ile sahne alan Erdoğan’ın konukları arasında; Hülya Avşar, Zafer Algöz, Mehmet Erdem , Hakan Altun, Ömür Gedik ve Barış Murat Yağcı gibi isimler bulunuyor.

'Ödül Senin' gecesinde 2 adet ev, 4 adet de araba olmak üzere, toplam 1903 adet hediye dağıtılacak.

Ahmet Nur Çebi: Bütün sporseverlere güzel bir yayın diliyorum. Bu gece bizim içi farklı ve önemli. Bu taşın altına elimizi hepimiz beraber koymalıyız. bütün Beşiktaşlılardan ellerinden geldiğince bize destek olmalarını istiyorum. 300 bine yakın SMS aldık. Sayın Rahmi Koç'un kampanyamıza 10 milyon Lira destek vererek programımıza başlayacağımızı söylemek istiyorum.