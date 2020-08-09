Beşiktaş’a Destek Gecesi bu akşam Kanal D’de!

Türkiye’nin ilk spor kulübü Beşiktaş JK’nın “Bırakmam Seni” bağış kampanyasına destek gecesi bu akşam Kanal D’de yayınlanacak. Beşiktaşlı sanatçı Yılmaz Erdoğan’ın sunacağı gece “Ödül Senin” adıyla saat 22:00’de başlayacak.

09 Ağustos 2020 Pazar - 13:09
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Vodafone Park Stadı’nda gerçekleşecek canlı yayında tribünlerde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş JK bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler oturacak. Gecede Yılmaz Erdoğan’ın konukları arasında Hülya Avşar, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, Ömür Gedik, İsmail Demirci, Erkan Petekkaya, Onur Buldu ve Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler yer alacak.
 
Taraftarın beklediği tişörtler çıktı!
 
Gecede taraftarlar, “Bırakmam Seni” kampanya filminde yer alan Beşiktaş’ın ilk 11 sporcusunun isimlerinin basılı olduğu “Kampanya Hatıra Tişörtü”nü satın alıp kulübüne destek olabilecek. “Kampanya Hatıra Tişörtü”nün bireysel alımları kampanya web sayfası olan birakmamseni.org adresinden, iş dünyası toplu alımları ise, 0 850 215 19 03 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak. 500 adet üstü toplu alım yapan iş dünyası temsilcileri ve kişiler canlı yayına alınacak. 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün organize ettiği “Ödül Senin” gecesi BKM'nin katkılarıyla pazar akşamı saat 22.00'de Kanal D'de…
 

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