Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi! Geri döndü

Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Ghezzal sürprizi yaşandı.

24 Şubat 2021 Çarşamba - 15:03
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Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.
 
RACHID GHEZZAL TAKIM ÇALIŞMASINA KATILDI
 
Siyah beyazlılarda sakatlığı süren Cenk Tosun ve saha koşularına devam eden Montero antrenmana katılmazken, idmanın ilk bölümünde koşu yapan Rachid Ghezzal, ikinci bölümde topla yapılan çalışmalara dahil oldu. Ghezzal'ın Denizlispor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor..

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Etiketler: ghezzal beşiktaş
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