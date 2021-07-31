Beşiktaş'a hazırlık maçında şok! 3 gol birden...

31 Temmuz 2021 Cumartesi - 21:16
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş
, 2. hazırlık maçında Kayserispor
ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı, Kayserispor 3-0 kazandı.
Kayserispor'un gollerini 23 ve 29'uncu dakikalarda Luckassen ile 76'da Gökhan Sazdağı kaydetti. Beşiktaş, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana
Demirspor'la karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR: 0-3
GOLLER: 23' Luckassen, 29' Luckassen, 76' Gökhan Sazdağı
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Mehmet, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Gökhan, N'Koudou, Kenan
Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramoski, İlhan, İbrahim