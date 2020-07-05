Beşiktaş'a iyi haber! Kadroya alınmadı

Beşiktaş’ın transferi için anlaşmaya vardığı Nika Ninua kaptanı olduğu Dinamo Tiflis’in Lokomotiv Tiflis ile yaptığı maçın kadrosuna alınmadı.

05 Temmuz 2020 Pazar - 9:59 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 10:02
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Beşiktaş’ın transferi için anlaşmaya vardığı Nika Ninua geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da takımının maçında oynatılmadı. 21 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu, kaptanı olduğu Dinamo Tiflis’in Lokomotiv Tiflis ile yaptığı ve 4-0 kazandığı karşılaşmanın 18 kişilik kadrosuna alınmadı.
 
Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık tarihinde bitecek olan Nika Ninua’nın, Beşiktaş’a olası transferi nedeniyle üst üste iki lig maçında kadroya alınmadığı ifade edildi. Oyun stili nedeniyle Talisca’ya benzetilen genç futbolcu geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ın Konyaspor’la oynadığı lig maçını cep telefonundan izlerken, bu görüntüler sosyal medyada yer almıştı.
 
 
 
 

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