Beşiktaş'a iyi haber! Yıldız oyuncu teklifi kabul etti

Beşiktaş, forvet transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Vincent Aboubakar, siyah beyazlı ekibin sözleşme teklifine olumlu yanıt verdi.

06 Eylül 2020 Pazar - 8:50
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Forvet transferinde Kalinic ve Ze Luis'te aradığını bulamayan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'a yoğunlaştı. Porto'da 3 milyon Euro kazanan Kamerunlu forvet, 1.5 milyon Euro'ya imza atabileceğini belirtirken siyah-beyazlılar 750 bin Euro önerdi.
 
Suudi Arabistan'tan ciddi maaş teklifi alan Aboubakar, 750 bin Euro'yu kabul etti. Yapılan pazarlıklarda ekstra 750 bin Euro başarı performansı üzerinden anlaşma sağlandı.
 
SAĞLIK RAPORU İSTENDİ
 
Yönetim, görüşme sürecinde Porto'dan Aboubakar'ın sağlık raporlarını istedi. 28 yaşındaki golcünün transferinin Başkan Çebi'nin iki dudağı arasında olduğu, 'Gel' denmesi halinde İstanbul'un yolunu tutacağı ifade edildi. (Sabah)
 
 
 

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Etiketler: Vincent Aboubakar Beşiktaş transfer haberleri
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