Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Al Ahli evrakları göndermiyor

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş 'a imza atan Josef de Souza'dan flaş bir gelişme yaşandı.

Ortaçizgi'nin haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, siyah-beyazlıların oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermiyor.

HAKSIZ FESİH İDDİASI

Al Ahli, Souza'nın kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Brezilyalı oyuncunun haksız fesih yaptığını gerekçe gösterdi.

Souza, maaşının 5 ay ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.