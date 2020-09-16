Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Al Ahli evrakları göndermiyor

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Josef de Souza'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, transferi resmen açıklamasına karşın çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

16 Eylül 2020 Çarşamba - 7:26
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Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'dan flaş bir gelişme yaşandı.
 
Ortaçizgi'nin haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, siyah-beyazlıların oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermiyor.
HAKSIZ FESİH İDDİASI
Al Ahli, Souza'nın kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Brezilyalı oyuncunun haksız fesih yaptığını gerekçe gösterdi.
 
Souza, maaşının 5 ay ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
 
Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki oyuncu için UEFA'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.
 
 

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Etiketler: Beşiktaş Josef de Souza transfer
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