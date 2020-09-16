Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Al Ahli evrakları göndermiyor

16 Eylül 2020 Çarşamba - 7:26
Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş
'a imza atan Josef de Souza'dan flaş bir gelişme yaşandı.
Ortaçizgi'nin haberine göre; Suudi Arabistan
ekibi Al Ahli, siyah-beyazlıların oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermiyor.
HAKSIZ FESİH İDDİASI
Al Ahli, Souza'nın kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Brezilyalı oyuncunun haksız fesih yaptığını gerekçe gösterdi.
Souza, maaşının 5 ay ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki oyuncu için UEFA
'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.