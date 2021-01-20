Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Davalık oldular

Al Ahli'den Beşiktaş'a transfer olan Josef de Souza için siyah beyazlı kulübe 16 milyon 366 bin 670 euro'luk tazminat davası açıladı.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 8:49 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 8:54
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Al Ahli , sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza için 16.3 milyon euro istiyor.
 
Beşiktaş, sezon başında orta sahaya transfer için çalışmaya başlamış ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından ayrılan Brezilyalı Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
 
Geçici lisans alınmıştı
 
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmıştı. Josef de Souza için FIFA'dan geçici lisans alınmıştı.
 
Al Ahli'nin dava açtığı öğrenildi
 
Yıllık 1.3 milyon euro ücret ödenen Brezilyalı oyuncu için Al Ahli'nin dava açtığı öğrenildi.
 
Beşiktaş'ın faaliyet raporundaki bilgiye göre Al Ahli, sözleşme feshinin haksız olduğunu iddia ederek futbolcu ve Beşiktaş'a FIFA'da dava açtı.
 
Al Ahli, Beşiktaşı FIFAya şikayet etti iddiası Josef de Souza için 16.3 milyon euro isteniyor
 
16 milyon 366 bin 670 euro...
 
Arabistan takımı, Beşiktaş'tan 16 milyon 366 bin 670 euro ödemesini, bu talebin kabul edilmemesi halinde ise 8 milyon 388 bin 884 euro tazminata hükmedilmesini talep etti. Yargılama hala sürüyor.
 
Beşiktaş sözleşmeyi feshetme hakkına sahip
 
Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.
 
1 gol 2 asist
 
Brezilyalı futbolcu bu sezon Siyah beyazlı formayla toplamda 14 maça çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist kaydetti.

(Ajansspor)

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Etiketler: josef de souza al ahli tazminat
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