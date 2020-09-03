Beşiktaş'a kötü haber! Gökhan Töre'nin alacakları ödendi

Gökhan Töre'nin Yeni Malatyaspor'dan alacağı olan 1.2 milyon TL'nin ödendiği ve serbest kalma ihtimalinin ortadan kalktığı belirtildi.

03 Eylül 2020 Perşembe - 23:17
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İsmi Beşiktaş'la anılan Yeni Malatyaspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin, Sarı-siyahlı kulüpten alacağı olan 1.2 milyon TL'nin ödendiği ve serbest kalma ihtimalinin ortadan kalktığı belirtildi.
 
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın bu transfer için kendilerine bonservis ödemek istemediğini ve takas ihtimalinin devre dışı olduğunu açıklamış, Gökhan Töre'yi bedelsiz bir şekilde göndermeyeceklerini söylemişti.
 
Sarı-Siyahlı kulübün transferi için 1 milyon euro bonservis talep ettiği Gökhan Töre, bir süredir takımla çalışmalara katılmıyor.

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