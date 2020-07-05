Beşiktaş'a kötü haber! Tam 4 futbolcu...

Beşiktaş'ta HK Kayserispor maçı öncesi gelen haber moralleri bozdu. Açıklanan kadroda 4 futbolcu eksik...

05 Temmuz 2020 Pazar - 13:36 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 13:38
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Beşiktaş, Pazartesi günü Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hes Kablo Kayserispor maçı kadrosuna 20 futbolcuyu dahil ederken Umut Nayir, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Douglas kadroya alınmadı.
 
Beşiktaş'ın Kayserispor maç kadrosu şu şekilde;
 
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Victor Ruiz
Güven Yalçın
Erdoğan Kaya
Atiba Hutchinson
Mohamed Elneny
Burak Yılmaz
Georges N’Koudou
Necip Uysal
Domagoj Vida
Jeremain Lens
Rıdvan Yılmaz
Kerem Kalafat
Kartal Kayra Yılmaz
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Abdoulay Diaby
Kevin Prince Boateng
 
 
 

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