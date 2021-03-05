Beşiktaş'a Larin piyangosu! 13 milyon sterlin

Beşiktaş'a Larin için İngiliz kulübü West Ham 13 milyon sterlini gözden çıkardı.

05 Mart 2021 Cuma - 10:12
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Bu sezon tüm kulvarlarda 16 kez ağları sallayan ve Avrupa kulüplerinin yakın markajına alınan Kanadalı golcü için İngiliz basınından müthiş iddia geldi.   
 
25 yaşındaki oyuncuyla ilgili Ada basınında çıkan haberlerde West Ham United'ın bir süredir takip ettiği Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cyle Larin için teklif hazırladığı ifade edildi.
 
Bu sezon toplam 30 karşılaşmada 16 gol atan golcü oyuncunun 13 milyon sterlinlik bonservisinin ise İngiliz temsilcisi West Ham United için ucuz olduğu aktarıldı.

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Etiketler: larin west ham beşiktaş
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