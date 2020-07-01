Beşiktaş'a Leroy Fer transferinde kötü haber

Beşiktaş'ın transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Leroy Fer, kulübünde kaldı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Feyenoord ile sözleşmesini 2022’ye kadar uzattı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 7:36
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Beşiktaş ’a uzun süredir radarda olan Leroy Fer'den kötü haber geldi. 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Feyenoord'un yeni sözleşme önerisini kabul etti ve Rotterdam ekibi ile olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
 
Kara Kartal’ın Fer'e yıllık 1.5 milyon Euro net maaş ve 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti. Feyenoord, Orkun Kökçü, Jens Toornstra, Mark Diemers ile de yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı.
 
Feyenoord altyapısından yetişen ve sırasıyla Twente, Norwich, QPR ve Swensea formaları giyen Leroy Fer, bu sezon 23 Lig, 5 Avrupa Ligi, 3 Hollanda Kupası ve 3 Avrupa Ligi ön elemeleri olmak üzere 34 maça çıkmış, 5 gol 2 asistlik performans katkısı sağlamıştı.
 
 
 

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