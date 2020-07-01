Beşiktaş'a Leroy Fer transferinde kötü haber

Beşiktaş ’a uzun süredir radarda olan Leroy Fer'den kötü haber geldi. 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Feyenoord'un yeni sözleşme önerisini kabul etti ve Rotterdam ekibi ile olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Kara Kartal’ın Fer'e yıllık 1.5 milyon Euro net maaş ve 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti. Feyenoord, Orkun Kökçü, Jens Toornstra, Mark Diemers ile de yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı.