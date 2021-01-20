Beşiktaş'a müjde! 'Lens'le ilgileniyoruz'

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jeremain Lens'e Ankaragücü talip oldu.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 15:36
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Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borç bulunan üç oyuncuya ödemelerin yapıldığını aktararak, "Bugün gerekli paraları yatırdık. FIFA'dan onay bekliyoruz. Transfer yasağını kaldırdık. Parasal işleri tamamladık." dedi.
 
Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı Beşiktaşlı Lensle ilgileniyoruz...
 
Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'le ilgili de konuşan Mert, "Bir görüşme oldu. Sayın Ahmet Nur Çebi'yle ben de görüştüm. Lens'in önce Beşiktaş'la işlerini bitirmesi lazım. Geçen hafta ön bir görüşme oldu, ondan sonra bir girişim olmadı. Şu anda 3 oyuncuyla anlaştık, 10 gündür takımdalar. Bir futbolcu da dün geldi. İki transfer daha düşünüyoruz. İkisi de yabancı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Etiketler: lens Jeremain Lens ankaragücü
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