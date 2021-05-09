Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi!

Dün akşam derbide forma giyemeyen N'Koudou Fatih Karagümrük maçında sahada olacak.

09 Mayıs 2021 Pazar - 15:04
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Galatasaray'a 3-1 yenilen şampiyonluk yolunda yara alan lider Beşiktaş, 11 Mayıs Cumartesi 20.30'da Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
 
Galatasaray derbisinde forma giyemeyerek maçı tribünden takip eden  NKoudou, koşulara başladı. Böylece N'Koudou, Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek. 
 
Atiba cezalı durumda
 
Atiba Hutchinson, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Kanadalı oyuncu, Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.
 
Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic ile tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin N’Koudou ve Vincent Aboubakar’ın yanı sıra önceki gün yapılan kontrollerin ardından sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Bernard Mensah derbi kadrosuna alınmamıştı.

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Etiketler: nkoudou beşiktaş
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