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Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi! Derbide...

Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi! Derbide...

Cumartesi günü Galatasaray ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'a N'Koudou'dan güzel haber geldi.

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Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve ilk yarının son dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin Nkoudou'nun arka adalesinde gerilme tespit edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nkoudou'nun MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Fransız futbolcunun cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine yetişebileceği aktarıldı. Bir süre özel program uygulayacak olan N'Koudou'nun perşembe ve cuma günleri takımla çalışması ve dev maçın kadrosuna alınması bekleniyor.
 
Rosier kadroda
 
Atakaş Hatayspor maçında iki asiste imza atan Valentin Rosier ülkesinde de alkış topladı. Atakaş Hatayspor maçında iki asiste imza atan Valentin Rosier ülkesinde de alkış topladı. Fransa’nın önde gelen spor gazetelerinden L’equipe, Fransız futbolculardan oluşturduğu haftanın karmasında Beşiktaş’tan Valentin Rosier’e de yer verdi. Hatay maçında Larin ve Rıdvan’ı golle buluşturan Rosier toplam asist sayısını 7’ye çıkarmıştı.

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Etiketler: nkoudou
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