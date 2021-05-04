Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi! Derbide...

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Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve ilk yarının son dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin Nkoudou'nun arka adalesinde gerilme tespit edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nkoudou'nun MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Fransız futbolcunun cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine yetişebileceği aktarıldı. Bir süre özel program uygulayacak olan N'Koudou'nun perşembe ve cuma günleri takımla çalışması ve dev maçın kadrosuna alınması bekleniyor.

Rosier kadroda

