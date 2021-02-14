Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup şoku!

14 Şubat 2021 Pazar - 13:01
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımın cumartesi günkü antrenmanında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'la ilgili açıklama yaptı.
Siyah-beyazlıların açıklamasında "Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı
hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Oğuzhan Özyakup'un tedavisine sağlık
ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
HANGİ MAÇLARDA YOK?
15 gün sahalardan uzak kalması beklenen Oğuzhan Özyakup, Gençlerbirliği ve Denizlispor
karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Oğuzhan Özyakup'un Yeni Malatyaspor maçında oynayıp oynamayacağına ise daha sonra yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek.