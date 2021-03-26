Beşiktaş'a sakatlık şoku! Milli maçta...

Beşiktş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal Zambiya ile oynanan maçta sakatlandı.

26 Mart 2021 Cuma - 7:14
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Rachid Ghezzal ülkesi Cezayir'in deplasmanda Zambiya ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri karşılaşmasında sakatlandı.
 
İlk yarının sonunda sakatlık geçiren Ghezzal, devre arasında oyundan alındı. 2-1 önde olan Cezayir'de ilk golü atan Ghezzal, Slimani'den gelen ikinci golün de asistini yapmıştı.
 
Öte yandan Eski Fenerbahçeli Slimani'nin iki gol attığı mücadele 3-3 berabere sona erdi
 
Beşiktaş'ın bu sezon en başarılı oyuncularından biri Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 13 asist ile en çok gol pası veren oyuncu konumunda yer alıyor.

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Etiketler: ghezzal beşiktaş
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