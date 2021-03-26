Beşiktaş'a sakatlık şoku! Milli maçta...

İlk yarının sonunda sakatlık geçiren Ghezzal, devre arasında oyundan alındı. 2-1 önde olan Cezayir'de ilk golü atan Ghezzal, Slimani'den gelen ikinci golün de asistini yapmıştı.

Öte yandan Eski Fenerbahçeli Slimani'nin iki gol attığı mücadele 3-3 berabere sona erdi

Beşiktaş'ın bu sezon en başarılı oyuncularından biri Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 13 asist ile en çok gol pası veren oyuncu konumunda yer alıyor.