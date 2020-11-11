Beşiktaş'a şok! Derbide oynama ihtimali...

3 futbolcusunda Covid çıkan Beşiktaş'a bir kötü haber de Wellinton'dan geldi.

11 Kasım 2020 Çarşamba - 9:54
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Gaziantep FK mağlubiyetiyle zirve yarışında ağır yara alan Beşiktaş’ta şanssızlıklar bitmek bilmiyor. Önceki gün yapılan testlerde üç futbolcunun Covid-19’lu çıkmasının ardından, aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Welinton’dan da kötü haber geldi. Sağ uyluk arka adalesinden sakatlanan Brezilyalı stoper en iyi ihtimalle 15 gün sahalardan uzak kalacak. 22 Kasım’daki Medipol Başakşehir maçında oynamayacak olan Welinton’un 29 Kasım’daki Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalinin de çok düşük olduğu belirtildi.
 
ÜÇ FUTBOLCU KARANTiNADA
 
Beşiktaş, Başakşehir maçına Welinton’un yanı sıra, Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan 3 futbolcudan yoksun çıkacak. İsimleri gizli tutulan oyuncularda şu ana kadar herhangi bir semptoma rastlanmadı. Ancak futbolcular 14 gün ev karantinasında kalmaları gerektiği için Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
 

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Etiketler: wellinton beşiktaş
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