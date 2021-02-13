Beşiktaş'a şok! Montero 1 ay yok

Beşiktaş Montero'nun sakatlığı ile sarsıldı. Genç stoper en az 1 ay yok.

13 Şubat 2021 Cumartesi - 9:58
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Süper Lig’de zirvenin ortağı olan, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yarı finale çıkan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın savunmadaki eksiklerin çokluğu nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah beyazlılarda; G.Birliği ile ligde oynanacak maç öncesinde Vida sarı, N’Sakala kırmızı kart cezalısı. Montero da kupada sakatlanırken, genç sol bek Rıdvan ile Dorukhan’ın da sakatlığı devam ediyor. Yalçın’ın, G.Birliği önüne bambaşka bir savunma hattıyla maça çıkması bekleniyor.
 
Josef ya da Necip stopere
 
Montero ve Vida’nın yokluğunda Yalçın savunmanın ortasına Josef de Souza’yı çekebilir. Yapılacak taktik çalışmasında bu planı deneyecek olan genç teknik adamın B planı ise Necip Uysal’ı savunmanın ortasında oynatıp Atiba’yı sağ beke Rosier’i sol beke monte etmek. Teknik heyet pazartesi gününe kadar yapılacak antrenmanlarda alternatif planları deneyecek. Tedavisi süren Dorukhan’ın G.Birliği maçında görev almasının zor olduğu öğrenilirken, sağlık ekibinin Rıdvan’ı yetiştirmek için seferberlik ilan ettiği öğrenildi.
 
Montero 1 ay forma giyemeyecek
 
Konya ile oynanan kupa maçında sakatlananan Montero 1 ay oynayamayacak. Siyah beyazlılar, İspanyol futbolcunun sakatlığı ile ilgili olarak “Konya maçında sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Montero’nun MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir” açıklaması yaptı

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Etiketler: montero beşiktaş
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