Beşiktaş'a şok! Montero 1 ay yok

Josef ya da Necip stopere

Montero 1 ay forma giyemeyecek

Konya ile oynanan kupa maçında sakatlananan Montero 1 ay oynayamayacak. Siyah beyazlılar, İspanyol futbolcunun sakatlığı ile ilgili olarak “Konya maçında sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Montero’nun MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir” açıklaması yaptı