Beşiktaş'a Vida müjdesi

Kasımpaşa ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta Vida antrenmana katıldı.

01 Aralık 2020 Salı - 13:32 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 13:38
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş şaşırdı! '5 milyon euro mu?' Derbi mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe'ye çifte şok! Perotti ve Ademi... 15 yıl önce 15 yıl sonra... 'Bu maç bizim için tarihi bir maç değil' Fenerbahçe'ye '3-4' göndermesi

Süper Lig’de oynadığı son 2 maçta sahadan 6 puanla ayrılan Beşiktaş, 11’inci haftada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Düz koşu ile başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktik çalışmalarının üzerinde durulduğu öğrenildi.
 
VİDA ANTRENMANDA; HASİC, GÖKHAN TÖRE VE LJAJİC KATILMADI
 
Siyah-beyazlılarda karantina süreci sona erden Domagoj Vida da antrenmandaki yerini aldı. Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan Ajdin Hasic ile sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adem Ljajic antrenmanda yer almadı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: vida
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fatih Terim'in ahı tuttu! 'Ne taktik biliyor ne konuştuğu anlaşılıyor' Fatih Terim'in ahı tuttu! 'Ne taktik biliyor ne konuştuğu anlaşılıyor'
Flaş Ali Akman gelişmesi! Bosman kuralı devreye girdi bedavaya...Flaş Ali Akman gelişmesi! Bosman kuralı devreye girdi bedavaya... Derbinin en zayıf halkasıydı! Gustavo'yu bile çıldırttı 'Hadi kendini oyuna ver'Derbinin en zayıf halkasıydı! Gustavo'yu bile çıldırttı 'Hadi kendini oyuna ver' Kulisleri sallayan iddia! Ali Koç Emre Belözoğlu'ndan habersiz yeni hoca bulduKulisleri sallayan iddia! Ali Koç Emre Belözoğlu'ndan habersiz yeni hoca buldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.