Beşiktaş Abdullah Aydın'ı kadrosuna kattı

Le Télégramme'da yer alan habere göre, Beşiktaş Fransa 3. Ligi (Championnat National)'nde mücadele eden US Concarneau takımında forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın 'ı renklerine bağladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk profesyonel sözleşmesine imza attığını belirten Abdullah Aydın, "Beşiktaş ile ilk profesyonel sözleşmemi duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Aileme tüm destekleri için, ve aynı zamanda kulübe güvenleri için çok teşekkür ederim. Şimdi daha çok çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.