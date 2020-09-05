Beşiktaş, Aboubakar ile prensipte anlaştı!

Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş, Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı. Önceliğini Kalinic ve Ze Luis’e veren Kartal, transfer için acele etmeyecek.

05 Eylül 2020 Cumartesi - 9:39
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Hatayspor'a gönderiyor Beşiktaş - Antalyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Quaresma'nın yeni takımı belli oldu! Jeremain Lens'ten Beşiktaş'ı şoke eden talep! Beşiktaş'ta Enzo Roco ve Nicolas Mirin'den ayrılık önerisine ret!

Forvet transferindeki çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, bu transfer için acele etmeyecek. Önceliğini Kalinic ve Ze Luis’e veren, her ihtimali göz önünde tutarak Aboubakar ile de prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı idareciler, gerekirse imzayı son haftaya bırakacak.
 
Mali sıkıntılar nedeniyle forvet hattı için parasal tavizler vermek istemeyen yönetim biraz da Larin’in iyi performansı nedeniyle bu konuda acele etmeyecek. Ze Luis ve Kalinic ikilisinden birini kiralamak isteyen Beşiktaş,iki oyuncunun kulüplerinin bonservisle satma isteğini kırmaya çalışıyor. Önümüzdeki hafta hem Ze Luis hem de Kalinic için bir kez daha temasa geçecek olan Kartal son noktayı koymak için çaba harcayacak.
 

 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Beşiktaş Aboubakar porto anlaşma transfer imza
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ünlü modelden olay itiraf: Ronaldo'yu reddettim, tipim değil Ünlü modelden olay itiraf: Ronaldo'yu reddettim, tipim değil
Vedat Muriqi ile ayrılığa hazırlanan Fenerbahçe'den ters köşe! Zahavi beklenirken...Vedat Muriqi ile ayrılığa hazırlanan Fenerbahçe'den ters köşe! Zahavi beklenirken... Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel sessizliğini bozdu! 'Fenerbahçe rakip olamaz...'Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel sessizliğini bozdu! 'Fenerbahçe rakip olamaz...' Galatasaray'dan son dakika bombası! Fatih Terim devreye girdi ve transferi bitirdi...Galatasaray'dan son dakika bombası! Fatih Terim devreye girdi ve transferi bitirdi...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.