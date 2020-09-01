Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

01 Eylül 2020 Salı - 9:25
| Son Güncelleme : 01 09 2020 - 14:28
UEFA Avrupa
Ligi’ne 3. eleme turundan itibaren katılacak Beşiktaş
ve Alanyaspor’nın, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Galatasaray
'ın rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, Alanyaspor ve 2. turu geçmesi halinde Galatasaray'ın UEFA
Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakipleri belli oldu
ALANYASPOR'UN RAKİBİ
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils (Letonya) - Rosenborg (Norveç) turunun galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor maçını deplasmanda oynayacak.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio
Ave (Portekiz) turunun galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş maçını evinde oynayacak.
TURU GEÇMESİ HALİNDE GALATASARAY'IN RAKİBİ
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Galatasaray 3. turda Renova (Kuzey Makedonya) - Hajduk Split (Hırvatistan) galibiyle karşılaşacak. Galatasaray maçını evinde oynayacak.
MAÇ PROGRAMI
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu 17 Eylül'de, 3. eleme turu ise 24 Eylül'de tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak.