Beşiktaş - Ankaragücü

16 Nisan 2021 Cuma - 18:12
| Son Güncelleme : 16 04 2021 - 19:39
MAÇTAN DAKİKALAR
32' Ankaragücü'nde Badji yerini Voca'ya bıraktı.Aliou Badji - Idriz Voca
31' Ankaragücü'nde Geraldo, hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Geraldo
29' Sol kanattan ceza sahasına giren Rıdvan'ın yerden ortasında savunmadan seken top ceza sahasında Mensah'ın önünde kaldı. Mensah topu ayağında açınca savunma topu uzaklaştırdı.
22' Maçta bu dakikalarda tempo iyice düştü.
17' Beşiktaş'ta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup yerini Mensah'a bıraktı.Oguzhan Özyakup - Bernard Mensah
10'
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş
oyunu rakip yarı sahaya yıktı.
5' N'Koudou'nun penaltı vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.Kaçan Penaltı - Georges-Kevin N'Koudou
4' Beşiktaş'ta Oğuzhan, Badji'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, N'Koudou, Larin
ANKARAGÜCÜ: Ankaragücü 11'i: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Alper Potuk
, Geraldo, Paintsil, Badji, Emre Güral