Beşiktaş-Antalyaspor: 3 - 0

Beşiktaş ile Antalyaspor , The Land Of Legends Cup üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Atakan ile öne geçen Beşiktaş , Mensah ile 40. dakikada bir gol daha buldu.

Son sözü 84. dakikada İlkay İşler söyledi ve Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek The Land Of Legends Cup’ta üçüncü oldu.

Turnuvanın finalinde ise Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Eylül cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin.

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Ersan, Veysel, Mukairu, Fredy, Ufuk, Hakan, Amilton, Orgill, Jahovic