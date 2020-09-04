Beşiktaş-Antalyaspor: 3 - 0

04 Eylül 2020 Cuma - 21:18
| Son Güncelleme : 04 09 2020 - 22:54
Beşiktaş ile Antalyaspor
, The Land Of Legends Cup üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelenin henüz 3. dakikasında Atakan ile öne geçen Beşiktaş
, Mensah ile 40. dakikada bir gol daha buldu.
Son sözü 84. dakikada İlkay İşler söyledi ve Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek The Land Of Legends Cup’ta üçüncü oldu.
Turnuvanın finalinde ise Fenerbahçe ile Sivasspor
karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Eylül cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin.
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Ersan, Veysel, Mukairu, Fredy, Ufuk, Hakan, Amilton, Orgill, Jahovic