Beşiktaş - Antalyaspor (CANLI)

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’la karşılaşıyor.

19 Eylül 2020 Cumartesi - 18:52 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 20:09
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Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş-Fraport  TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona  erdi.
 
 
Beşiktaş 1-0 Antalyaspor
 
9. dakikada NSakala'nın pasıyla soldan çizgiye inen Boyd'un ortasında  meşin yuvarlağa Dorukhan Toköz kafayla vurdu, top yandan auta gitti.
 
26. dakikada Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Hasic'in  uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
 
33. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Atiba'nın gönderdiği uzun topa  hareketlenen Necip Uysal meşin yuvarlağı kafayla sağ taraftan arka direğe  gönderdi. Larin kaleciyi de aşan topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0
 
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
 
 
 
Stat: Vodafone Park 
 
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
 
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, NSakala,  Hasic, Dorukhan Toköz, Mensah, Atiba, Boyd, Larin
 
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı,  Kudryashov, Eren Albayrak, Dorukhan Sinik, Fredy, Nuri Şahin, Hakan Özmert,  Amilton, Jahovic
 
Gol: Dk. 33 Larin (Beşiktaş)
 
Sarı kartlar: Dk. 10 Atiba, Dk. 27 Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Dk. 45 1  Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
 
 
Maçtan notlar 
Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u  konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yokluğunda takımın başında görev yapan  yardımcı antrenör Murat Şahin, Trabzonspor maçına göre tek değişiklik yaptı. 
 
Şahin, Trabzonspor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine  kadroda Dorukhan Toköz'e yer verdi.
 
Kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Şahin, savunmada Necip Uysal,  Domagoj Vida, Welinton, Nskala'yı oynattı. Orta sahada Bernard Mensah, Atiba  Hutchinson, Dorukhan Toköz, Tyler Boyd ve Ajdin Hasic'i görevlendiren Şahin,  forvette ise Cyle Larin'e şans tanıdı.
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor maçında  siyah-beyazlı ekibin başında sahada yer alan yardımcı antrenör Murat Şahin,  Antalyaspor maçında da kulübede görev yaptı.
 
 
 

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Etiketler: Beşiktaş Antalyaspor Süper Lig maç
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