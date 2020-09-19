Beşiktaş - Antalyaspor (CANLI)

19 Eylül 2020 Cumartesi - 18:52
| Son Güncelleme : 19 09 2020 - 20:09
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş
-Fraport TAV Antalyaspor
maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş 1-0 Antalyaspor
9. dakikada NSakala'nın pasıyla soldan çizgiye inen Boyd'un ortasında meşin yuvarlağa Dorukhan Toköz kafayla vurdu, top yandan auta gitti.
26. dakikada Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Hasic'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
33. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Atiba'nın gönderdiği uzun topa hareketlenen Necip Uysal
meşin yuvarlağı kafayla sağ taraftan arka direğe gönderdi. Larin kaleciyi de aşan topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, NSakala, Hasic, Dorukhan Toköz, Mensah, Atiba, Boyd, Larin
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Dorukhan Sinik, Fredy, Nuri Şahin
, Hakan Özmert, Amilton, Jahovic
Gol: Dk. 33 Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 10 Atiba, Dk. 27 Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Dk. 45 1 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Maçtan notlar
Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Murat Şahin
, Trabzonspor
maçına göre tek değişiklik yaptı.
Şahin, Trabzonspor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine kadroda Dorukhan Toköz'e yer verdi.
Kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Şahin, savunmada Necip Uysal, Domagoj Vida, Welinton, Nskala'yı oynattı. Orta sahada Bernard Mensah, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Tyler Boyd ve Ajdin Hasic'i görevlendiren Şahin, forvette ise Cyle Larin'e şans tanıdı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor maçında siyah-beyazlı ekibin başında sahada yer alan yardımcı antrenör Murat Şahin, Antalyaspor maçında da kulübede görev yaptı.