Beşiktaş - Antalyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Süper Lig'de 2020/21 sezonunu Trabzon deplasmanında 3 puan alarak açan Beşiktaş , sahasında Antalyaspor 'u da yenerek önümüzdeki hafta arası oynayacağı Rio Ave mücadelesine moralli gitmek istiyor. Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisinin devam ettiği belirtilen Oğuzhan Özyakup’un Antalyaspor'a karşı görev alması beklenmiyor. Sakat olan Kevin N’Koudou ile lisansı henüz çıkartılmayan Josef De Souza da kadroda olmayacak. Siyah beyazlıların orta sahasında "Atiba, Mensah & Dorukhan" üçlüsünü izleyeceğiz.

Rutin koronavirüs testlerinde ciddi sayıda kişinin pozitif çıkması üzerine İstanbul 'a gelişi sıkıntıya düşen ancak İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı testler sonrası sadece 2 kişide (1 futbolcu + 1 personel) Covid-19 çıktığı açıklanan Antalyaspor, geçtiğimiz hafta kendi sahasında Gençlerbirliği'ni Bünyamin Balcı ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 geçmişti. Hangi futbolcuda koronavirüs çıktığı açıklanmadı fakat takımın paylaştığı yolculuk görüntülerine bakılırsa Adis Jahovic, Nuri Şahin , Lukas Podolski gibi isimler İstanbul kafilesinde yerlerini almış durumda... Serdar Gürler ile Drole sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 11 lig maçının sadece 2'sini Antalyaspor kazanabildi. (2 beraberlik - 7 Beşiktaş galibiyeti)

- İki takım arasındaki son 5 lig maçının 5'ini de deplasman takımları kazandı ve bu 5 maçın tamamı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti.

- Antalyaspor TD Tamer Tuna, Akdeniz ekibiyle deplasmanda oynadığı lig maçlarında hiç yenilgi yüzü görmedi. (4 galibiyet - 4 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu! %47'lik kesim deplasmandaki Trabzonspor galibiyeti sonrası iç sahada da siyah-beyazlı ekibin hata yapmayacağını düşünüyor... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Trabzon maçındaki sansasyonel sonuca rağmen tatmin edici bir futbol yoktu Beşiktaş’ta. Antalyaspor kadrosundaki ofansif zenginlik, bu maçta da tehlikeler yaratacaktır. Beşiktaş mücadelenin favorisi olsa da, seçimim ‘Gol Var’ olacak.