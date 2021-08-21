Beşiktaş Arda Kızıldağ'ı resmen istedi

Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin genç stoperi Arda Kızıldağ için resmen girişimlere başladı.

21 Ağustos 2021 Cumartesi - 15:26
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Stoper transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ın gündemine geldiği konuşulan Arda Kızıldağ için Gençlerbirliği'nden açıklama var.  Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, 22 yaşındaki stoperin transferiyle ilgili bir süre önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisini aradığını ifade etti.
 
Haber Global'e konuşan başkan Akdaş, "Şu anda Arda için teklif yok yalnız bir süre önce Ahmet Nur Çebi beni arayarak, 'Arda Kızıldağ'a karşı size altyapıdan 3 oyuncumuzu verebiliriz' demişti. Biz de kabul etmemiştik" dedi.
 
Geçen sezon dikkatleri çeken genç oyuncu, Süper Lig'de 31 maça çıkmış ve 1 kez ağlar sarsmıştı.

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Etiketler: arda kızıldağ beşiktaş
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