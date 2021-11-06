Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Beşiktaş'a karşı organize bir ekip var

Beşiktaş Kulübü’nün asbaşkanı Emre Kocadağ, 10 puanlık farkı kapatıp şampiyonluğu göğüsleyeceklerine inandığını dile getirdi.

06 Kasım 2021 Cumartesi - 23:06
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Süper Lig’in 12’nci haftasında Trabzonspor’a kendi sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta asbaşkan Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Trabzonspor’u mağlup etmek istediklerini söyleyen Kocadağ, “Olmadı. Milli araya biraz daha morali bozuk bir şekilde gidiyoruz. Sene başından beri herkesin malumu olduğu gibi, sakatlıklar, eksik oyuncular… Bir türlü takım olarak beraberce oynamayı beceremedik. Bu milli ara bize iyi gelecektir diye düşünüyorum. İyi günde çıkıp konuşuyoruz, böyle kötü günlerde de çıkıp bu sorumluluğu almamız lazım. O anlamda taraftarımız bizden daha iyisini bekliyor. Biz de hocamıza güveniyoruz. Teknik ekibimize, oyuncularımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Çok kötü oynayarak kaybetmiyoruz. Biz inşallah milli arada toparlanıp, 10 puanlık farklı kapatıp şampiyonluğu göğüsleyeceğine inanıyoruz. Bizim geçen sezon 8-10 puan geriye düştüğümüz zamanlar oldu, bir puan farkla şampiyon olduk. Bu takım tekrar bunları yapabileceğinin inancında, biz de o inançtayız. Camiamız da inansın, oyunculara, teknik ekibe destek olsunlar. Beşiktaş bunları atlatacaktır. Yeniden lige tutunup yarışın içinde olacağız. Sadece Trabzonspor’la bir farkımız var, onun dışında diğer takımlarla aynı puanlardayız. Kaybedecek bir şey yok ama kazanacak çok şey var. Düzelteceğimize inanıyoruz” dedi.
 
“BEŞİKTAŞ’IN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN BİR ŞEYLER YAPILDIĞINI GÖREBİLİYORUZ”
 
Maçın hakemi Erkan Özdamar ile ilgili gelen soruya yanıt veren Kocadağ, şunları söyledi:
 
“Pozisyonlar var, penaltı pozisyonları var. 8 yıldır yöneticilik yapıyorum. Futbol takımından sorumlu olarak birçok şeyin içerisinde olduk. Biz hakemlerin bu sene başladığından beri vücut dillerinden, yapmak istediklerini görüyoruz. Bir şekilde Beşiktaş’ın önünü kesmek için bir şeyler yapıldığını görebiliyoruz. Bizim de iyi oyunu daha fazla oynamamız lazım. Bu bir bahane olmayacak. Hakemler de bir şekilde kendilerini geliştirecek diye umuyorum. Ama artık bu hakemlerle yapacak bir şey yok. Bunu kabullenmek zorundayız, elimizdeki malzeme bu. Beşiktaş’a karşı bu sene maalesef organize bir karşılık var. Organize bir ekip var. Biz milli arayı iyi değerlendirip bunların üstesinden geleceğiz inşallah.” 

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