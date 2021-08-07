Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ canlı yayında transferi açıkladı! Ghezzal, Teixeira...

Emre Kocadağ açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"PRENSİPTE ANLAŞTIK"

FORVET İÇİN 3 ADAY

"Forvet için 3 adayımız var, inşallah en kısa süre içinde oraya bir takviye yapacağız."

TEIXEIRA GELİYOR

SANTRFOR VE STOPER TRANSFERİ

"Öncelikli hedefimiz santrfor ve stoper bölgeleri. Buralarda birer transfer düşünüyoruz. Üzerinde çalıştığımız isimler var. 1 hafta 10 güne sonlandırmayı düşünüyoruz."

CAULKER AÇIKLAMASI

"Steven Caulker sene sonu itibarıyla serbest bir oyuncuydu. Bir temasımız olmuştu ama o dönem için olmadı. O defter bizim için kapandı. Zaten şu an kontratlı Fenerbahçe 'nin bir oyuncusu. Konuşmak bize yakışmaz"

"BİZİM KİMSEDEN RİCAMIZ OLMAZ"

" Transfer piyasası serbest bir piyasa ama Türk kulüplerinin içinde bulunduğu durumdan dolayı, hem Türk futbolunun geleceği hakkında şikayet edip hem de rakip takımın ilgilendiği futbolcularla ilgilenince çok samimi olmuyor açıkçası. Bizim kimseden ricamız olmaz. Biz kendi şartlarımıza uyan şekilde transferleri bitirmeyi doğru buluyoruz ve bu şekilde sonlandırıyoruz, bitirmeye çalışıyoruz. Yapamadığımız transferler de olabilir. Burada önemli olan transferlerin bizim şartlarımıza uyuyor olması."