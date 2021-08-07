Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ canlı yayında transferi açıkladı! Ghezzal, Teixeira...

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Kocadağ; Alex Teixeira'nın hafta başında İstanbul'a geleceğini duyurdu. Asbaşkan, Ghezzal ve Leicester City'le de anlaşma sağlandığını açıkladı. Emre Kocadağ, Steven Caulker'la ilgili bir girişimlerinin olmadığını belirtti.

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 22:19
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Emre Kocadağ, A Spor'a yaptığı canlı yayın bağlantısında Leicester City ve Rachid Ghezzal ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.
 
Emre Kocadağ açıklamalarına şu şekilde devam etti:
 
"PRENSİPTE ANLAŞTIK"
 
"Rachid Ghezzal için bahsedilen rakamlardan düşük rakamlara konuşuyoruz. Ghezzal ve Leicester ile prensipte anlaştık. İmzaya atılmadan bitti denmez. İmzaya dökülmesini bekliyoruz. Maliyetler açısından bahsedilen rakamlardan düşük rakama imza atılması gayet normal. Oturmuş kadro ve Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterilecek olması, Beşiktaş'ın tercih edilen kulüp olmasını da beraberinde getiriyor."
 
FORVET İÇİN 3 ADAY
 
"Forvet için 3 adayımız var, inşallah en kısa süre içinde oraya bir takviye yapacağız."
 
TEIXEIRA GELİYOR
 
"Alex Teixeira inşallah hafta başı İstanbul'da olacak. Teknik ekibimizi de bizi de heyecanlandıran bir transfer oldu."
 
SANTRFOR VE STOPER TRANSFERİ
 
"Öncelikli hedefimiz santrfor ve stoper bölgeleri. Buralarda birer transfer düşünüyoruz. Üzerinde çalıştığımız isimler var. 1 hafta 10 güne sonlandırmayı düşünüyoruz."
 
CAULKER AÇIKLAMASI
 
"Steven Caulker sene sonu itibarıyla serbest bir oyuncuydu. Bir temasımız olmuştu ama o dönem için olmadı. O defter bizim için kapandı. Zaten şu an kontratlı Fenerbahçe 'nin bir oyuncusu. Konuşmak bize yakışmaz"
 
"BİZİM KİMSEDEN RİCAMIZ OLMAZ"
 
" Transfer piyasası serbest bir piyasa ama Türk kulüplerinin içinde bulunduğu durumdan dolayı, hem Türk futbolunun geleceği hakkında şikayet edip hem de rakip takımın ilgilendiği futbolcularla ilgilenince çok samimi olmuyor açıkçası. Bizim kimseden ricamız olmaz. Biz kendi şartlarımıza uyan şekilde transferleri bitirmeyi doğru buluyoruz ve bu şekilde sonlandırıyoruz, bitirmeye çalışıyoruz. Yapamadığımız transferler de olabilir. Burada önemli olan transferlerin bizim şartlarımıza uyuyor olması."

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