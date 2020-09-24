Beşiktaş Avrupa'dan elenince Nihat Kahveci isyan etti!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rio Ave'ye elenmesinin ardından eski futbolcu Nihat Kahveci'den tepki paylaşımları geldi.

24 Eylül 2020 Perşembe - 23:31
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Nihat Kahveci sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
 
9 sene oldu bırakalı bazılarını görünce idman yapıp dönsem mi diyorum. Yazık gerçekten. Genele bakın son sene hariç diyelim arkadaşlar. 7 milyon dolar 2 senelik kontratım varken futbolu bıraktım. Yeni nesil iyi bilsin öyle yorumlasın. Türkiye'de tek Beşiktaş'ta oynadım. Barcelona, Liverpool, Milan, Porto say say bitmez onları yen, bugün yenil. Üzülüyorum gerçekten.
 
Bu gidişle Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacağız. Ön eleme geçemiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ligimizden takım göremeyebiliriz. Lütfen Avrupa maçlarını ciddiye alın.

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