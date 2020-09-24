Beşiktaş Avrupa'dan elenince Nihat Kahveci isyan etti!

24 Eylül 2020 Perşembe - 23:31
Nihat Kahveci sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
9 sene oldu bırakalı bazılarını görünce idman yapıp dönsem mi diyorum. Yazık gerçekten. Genele bakın son sene hariç diyelim arkadaşlar. 7 milyon dolar
2 senelik kontratım varken futbolu bıraktım. Yeni nesil iyi bilsin öyle yorumlasın. Türkiye'de tek Beşiktaş
'ta oynadım. Barcelona
, Liverpool
, Milan
, Porto say say bitmez onları yen, bugün yenil. Üzülüyorum gerçekten.
Bu gidişle Şampiyonlar Ligi
için ön eleme oynayacağız. Ön eleme geçemiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ligimizden takım göremeyebiliriz. Lütfen Avrupa
maçlarını ciddiye alın.