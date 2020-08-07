Beşiktaş Badou Ndiaye'yi transfer ediyor

Beşiktaş orta sahasında Elneny'nin kiralık olması, Atiba'nın yaşlanması ve Dorukhan'ın da transfer dedikodularına ismi karışması bu bölge için transfer ihtiyacını doğurdu. Siyah beyazlılara bu sezon Trabzonspor 'da forma giyen Ndiaye önerildi. Beşiktaş 'ın, yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona yakın olduğu öğrenildi.

Ndiaye ile bugün görüşen Beşiktaş'ın Senegalli orta sahaya teklifini yaptığı ve Ndiaye'nin de teklifi kabul ettiği öğrenildi.