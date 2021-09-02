Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızını kadrosuna kattı

Beşiktaş, Barcelona forması giyen Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

02 Eylül 2021 Perşembe - 20:44
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Beşiktaş 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i 1 yıllığına kiraladı. 
 
TRT Spor Beşiktaş muhabiri Tuna Akdemir'in son dakika olarak duyurduğu haberde şu ifadelere yer verdi:
 
"Miralem Pjanic biraz sonra özel uçağa binecek ve milli takımdan özel izinli olarak ayrılıp İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrolü, imza ve sonrasında yeniden milli takıma dönecek. Beşiktaş, Pjanic transferinde mutlu sona ulaştı." 
 
Geçen sezon Barcelona forması giyen yıldız futbolcu 30 maçta görev alırken gol ve asist katkısında bulunamadı. 
 
Pjanic, Ronaldo ve Messi'yle birlikte oynadı
 
Miralem Pjanic, Juventus'ta Ronaldo ile Barcelona'da ise Messi ile aynı takımda forma giydi.

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