Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızını kadrosuna kattı

02 Eylül 2021 Perşembe - 20:44
Beşiktaş 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i 1 yıllığına kiraladı.
TRT Spor Beşiktaş
muhabiri Tuna Akdemir'in son dakika olarak duyurduğu haberde şu ifadelere yer verdi:
"Miralem Pjanic biraz sonra özel uçağa binecek ve milli takımdan özel izinli olarak ayrılıp İstanbul
'a gelecek. Sağlık
kontrolü, imza ve sonrasında yeniden milli takıma dönecek. Beşiktaş, Pjanic transferinde mutlu sona ulaştı."
Geçen sezon Barcelona
forması giyen yıldız futbolcu 30 maçta görev alırken gol ve asist katkısında bulunamadı.
Pjanic, Ronaldo
ve Messi'yle birlikte oynadı
Miralem Pjanic, Juventus
'ta Ronaldo ile Barcelona'da ise Messi ile aynı takımda forma giydi.