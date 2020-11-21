Beşiktaş - Başakşehir

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, son şampiyon Başakşehir'i Vodafone Park'ta ağırlıyor.

21 Kasım 2020 Cumartesi - 18:19 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 19:09
İLGİLİ HABERLER
'Emre ağabey ve Sadık maçtan önce...' Denizlispor 3 maçta '0' çekti! İlk yarı Sivasspor ikinci yarı Karagümrük! Ankara'da maç sonra erdi... Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 Fenerbahçe'de hesapta olmayan sakatlık

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, son şampiyon Başakşehir'i konuk ediyor. Haftanın maçında Beşiktaş, ligdeki son 4 maçını da kazanan Başakşehir'i Vodafone Park'ta ağırlıyor.  Hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği müsabaka saat 19.00'da başladı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
5' Aboubakar'ın sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.
2' Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşta ön direğe hareketlenen Josef de Souza'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
 
İŞTE İLK 11'LER
 
BEŞİKTAŞ: Utku, Dorukhan, Necip Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Mensah, Ghezzal, Cyle Larin
Aboubakar
 
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

Aboubakar'ın sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Mert Hakan ilk golünü attı sosyal medya yıkıldı Mert Hakan ilk golünü attı sosyal medya yıkıldı
Ankara'da ilklerin akşamı! Gol yağmuru inanılmaz istatistikAnkara'da ilklerin akşamı! Gol yağmuru inanılmaz istatistik Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası ses getirecek!Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası ses getirecek! Transferi ona danıştılar! 'Nasıl futbolcu Omar?'Transferi ona danıştılar! 'Nasıl futbolcu Omar?'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.