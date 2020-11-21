Beşiktaş - Başakşehir

21 Kasım 2020 Cumartesi - 18:19
| Son Güncelleme : 21 11 2020 - 19:09
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş
, son şampiyon Başakşehir
'i konuk ediyor. Haftanın maçında Beşiktaş, ligdeki son 4 maçını da kazanan Başakşehir'i Vodafone
Park'ta ağırlıyor. Hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği müsabaka saat 19.00'da başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5' Aboubakar'ın sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.
2' Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşta ön direğe hareketlenen Josef de Souza'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
İŞTE İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Utku, Dorukhan, Necip Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Mensah, Ghezzal, Cyle Larin
Aboubakar
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan
, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal
, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba
Aboubakar'ın sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.