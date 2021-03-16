Beşiktaş - Başakşehir maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Beşiktaş ile Başakşehir kupada finale çıkmak için kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Ziraat Türkiye Kupası keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

16 Mart 2021 Salı - 9:48
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Süper Lig'de tozu dumana katan ve üst üste 6 galibiyet alıp zirveye kurulan Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Cenk Tosun, sakatlıkları nedeniyle kupa yarı final maçında forma giyemeyecek.Kamp kadrosu açıklandığında ismi olmayan Bernard Mensah'ın da son durumu belli oldu. Ganalı orta saha oyuncusunun büyükannesinin vefat ettiği, bu nedenle TD Sergen Yalçın'dan izin aldığı açıklandı.Ligdeki maçta 2 kez öne geçip yakalanan siyah-beyazlılar, 84'te Josef'le kapıyı tamamen kapatıp 3 puanı cebe indirmişti.Yoğun maç trafiği ve önümüzdeki hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi düşünüldüğünde, Yalçın'ın kadroda rotasyona gidebilmesi çok muhtemel...Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve Georges-Kevin N'Koudou gibi isimler ilk 11'de başlayabilir. Sağ bekte Bilal Ceylan bile görebiliriz.

Başakşehir'de de Beşiktaş gibi son anda kadrodan çıkartılan bir isim var...Antrenmanda dizine darbe alan Rafael’in durumu maç öncesi yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak ancak Brezilyalı sağ bekin yetişmesi beklenmiyor.Kondisyonerler eşliğinde çalışan Fredrik Gulbrandsen ile tedavileri devam eden Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Junior Fernandes zorlu yarı finalde forma giyemeyecek. Son 2 lig maçını pas geçen Mahmut Tekdemir ise iyileşti.Son 3 lig maçında sonradan oyuna girip gol atan Demba Ba bir kez daha kenarda mı bekler yoksa TD Aykut Kocaman bu sefer ilk 11 başlatır mı bilinmez; Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Berkay Özcan ve Mehmet Topal'ın mutlaka oynayacağını söyleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 6 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Başakşehir deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünde gol atmayı başardı.

- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!%67'lik kesim Süper Lig'de fırtına gibi esen ve son olarak yine Başakşehir'i yenen siyah-beyazlı ekibe kupa yarı final maçında da güveniyor...%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
 

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