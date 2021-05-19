Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: TFF'ye kararımızı ilettik!

Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çebi; yabancı sayısından Sergen Yalçın'ın durumuna, Ghezzal'ın sözleşmesinden gelecek sezonun takımına kadar birçok konuda önemli ifadeler kullandı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 17:34 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 17:41
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Şampiyon Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.
 
İşte Çebi'nin açıklamaları;
 
Kulüpler Birliği olarak yabancı oyuncu sayısında, bütün kulüplerin ortak birleştiği nokta, bir önceki sezonun devamı, yalnız eklenen 14+2 değil, 14 sayısının devamı için talebimizi federasyona ilettik. 15-20 gün evvel ilettik, herhalde değerlendireceklerdir.
 
"YARIN, GELECEK SEZONUN TAKIMINI KURMAYA BAŞLAYACAĞIZ"
 
Öncelikle iyi bir takım kurmak için araştırmamız lazım, görüşmelere başlayacağız. Sezon bitti, hocalarımız dinlenecekler. Yarın sıfırdan önümüzdeki sezonun şampiyon takımını kurmak, eksikleri gidermek yolunda çalışacağız.
 
"SERGEN YALÇIN'I GÖREVE ÇAĞIRAN BİZİZ"
 
Hocamızı buraya gelmesi için çağıran ve bu talebi yapan, bu kontratı imzalayan bizim yönetimimiz, bizde değişen bir şey yok. O gün yaptığımızın doğru olduğu tescil edilmiştir. Gönlümüzden ve kafamızdan geçenleri söyledik, değişiklik yok. Hoca bizim için güzel şeyler yapmıştır, umarım sağlıklı, sıhhatli, önümüzdeki yıllarda birlikte oluruz.
 
"DORUKHAN İÇİN EURO 2020'Yİ BEKLEYECEĞİZ"
 
Dorukhan gitsin biraz Avrupa'da top oynasın EURO 2020'de, bakalım gönlü bizi çekecek mi? Önce Milli Takım'da hizmet etsin, döndüğünde ortak bir karar veririz.
 
"GHEZZAL, GOMEZ VE TALISCA GİBİ OLMAYACAK"
 
İnşallah Ghezzal, Gomez ve Talisca gibi olmayacak. Bütün arzumuz bizimle devam etmesi yönünde.
 
"EN İYİ TAKIMI KURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
 
Fiyatı yüksek bir takım düşünmüyorum ama en iyi takımı kurmayı düşünüyorum. Yüksek fiyat, iyi takım demek değil. Elimizde alternatiflerimiz var ve onlarla görüşmelere başlayacağız.
 

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Etiketler: Beşiktaş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Süper Lig Türkiye Kupası
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