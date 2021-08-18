Beşiktaş Batshuayi'yi KAP'a bildirdi! Maaşı dikkat çekti

Beşiktaş, Chelsea forması giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi renklerine kattığını resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.