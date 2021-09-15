Beşiktaş - Borussia Dortmund

15 Eylül 2021 Çarşamba - 18:44
| Son Güncelleme : 15 09 2021 - 20:27
MAÇTAN DAKİKALAR
38' Şu dakikalarda her iki takımda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
33' Ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Batshuayi topu altı pasın içinden kale önüne gönderdi. Penaltı noktası üzerinden savunmadan seken top Ghezzal'e çarparak dışarı çıktı.
28' BÜYÜK TEHLİKE ATLATTIK! Malen, sol kanattan çalımlarla 2 Beşiktaşlı'nın arasından ceza sahasına girdi. Malen, kaleci Ersini geçerek pasını Haaland'a aktardı. Haaland yaptığı vuruşta boş kaleye atamadı ve topu üstten dışarı gönderdi.
26' Beşiktaş geriye düşmesine rağmen oyunun kontrolünü hala bırakmadı.
24' Welinton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
21' Dortmund'un ilk şutunda bulduğu golün asistini yapan isim Munier.
20' GOL! Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Belligham sağ taraftan dar açıdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Jude Bellingham
16' Top ayak değiştirdi ve Beşiktaş top çevirmeye başladı.
15' Dortmund kendi sahasında ileriye çıkmak için hazırlık pasları yapıyor.
11' Ceza sahasına gönderilen uzun topta Ghezzal yetişemedi ve top yandan auta gitti.
6' BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI! Batshuayi, Larin'in ceza sahasına gönderdiği topla ceza alanında buluştu. Basthuayi'nin göğsüyle kontrol edip yaptığı vuruşta kaleci Kobel, topu kornere çeldi.
2' N'Sakala sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde kafa vuruşu yapan Batshuayi topu dışarı gönderdi.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
BORUSSİA DORTMUND: Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen, Haaland.