Beşiktaş - Borussia Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ,Vodafone Park'ta Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor.

15 Eylül 2021 Çarşamba - 18:44 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 20:27
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
38' Şu dakikalarda her iki takımda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
 
33' Ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Batshuayi topu altı pasın içinden kale önüne gönderdi. Penaltı noktası üzerinden savunmadan seken top Ghezzal'e çarparak dışarı çıktı.
 
28' BÜYÜK TEHLİKE ATLATTIK! Malen, sol kanattan çalımlarla 2 Beşiktaşlı'nın arasından ceza sahasına girdi. Malen, kaleci Ersini geçerek pasını Haaland'a aktardı. Haaland yaptığı vuruşta boş kaleye atamadı ve topu üstten dışarı gönderdi.
 
26' Beşiktaş geriye düşmesine rağmen oyunun kontrolünü hala bırakmadı.
 
24' Welinton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
 
21' Dortmund'un ilk şutunda bulduğu golün asistini yapan isim Munier.
 
20' GOL! Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Belligham sağ taraftan dar açıdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Jude Bellingham
 
16' Top ayak değiştirdi ve Beşiktaş top çevirmeye başladı.
 
15' Dortmund kendi sahasında ileriye çıkmak için hazırlık pasları yapıyor.
 
11' Ceza sahasına gönderilen uzun topta Ghezzal yetişemedi ve top yandan auta gitti.
 
6' BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI! Batshuayi, Larin'in ceza sahasına gönderdiği topla ceza alanında buluştu. Basthuayi'nin göğsüyle kontrol edip yaptığı vuruşta kaleci Kobel, topu kornere çeldi.
 
2' N'Sakala sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde kafa vuruşu yapan Batshuayi topu dışarı gönderdi.
 
İLK 11'LER
 
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
 
BORUSSİA DORTMUND: Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen, Haaland.
 

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