Beşiktaş - Borussia Dortmund

MAÇTAN DAKİKALAR

38' Şu dakikalarda her iki takımda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

33' Ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Batshuayi topu altı pasın içinden kale önüne gönderdi. Penaltı noktası üzerinden savunmadan seken top Ghezzal'e çarparak dışarı çıktı.

28' BÜYÜK TEHLİKE ATLATTIK! Malen, sol kanattan çalımlarla 2 Beşiktaşlı'nın arasından ceza sahasına girdi. Malen, kaleci Ersini geçerek pasını Haaland'a aktardı. Haaland yaptığı vuruşta boş kaleye atamadı ve topu üstten dışarı gönderdi.