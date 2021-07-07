Beşiktaş Burak Kapacak bombasını patlatmak üzere

Beşiktaş, Bursaspor'un yetenekli kanat oyuncusu Burak Kapacak için görüşmelere başladı.

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 8:45
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Beşiktaş transfer listesine Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı dahil etti.  Yeni sezon öncesi takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen siyah beyazlılar, Burak için girişimlere başladı.  21 yaşındaki oyuncunun yeşil-beyazlı kulüp ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Burak Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bursaspor altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı.

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Etiketler: burak kapacak beşiktaş
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