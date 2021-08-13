Beşiktaş - Ç.Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu

Bu akşam Beşiktaş - Ç.Rizespor maçında VAR hakemi Ümit Öztürk oldu.

13 Ağustos 2021 Cuma - 11:33
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Son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.
 
Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı.
 
Ligde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 2020-2021'de Trabzonspor'u 3-1, 2018-2019'da Akhisarspor'u 2-1, 2017-2018'de Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu 5-2 ve 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2013-2014 sezonunun açılış maçında ise Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kurdu.
 
 
Sezonun ilk haftalarında oynadığı müsabakaların 54'ünde gol atan siyah-beyazlılar, 9'unda ise fileleri havalandıramadı. Beşiktaş, ilk haftalarda çıktığı 25 maçta gol yemedi, 38 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı. İlk hafta karşılaşmalarında toplam 113 kez ağları sarsan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 48 gol gördü.
 
Maçın hakemi Zorbay Küçük
 
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken ve Burak Pakkan yapacak. VAR: Ümit Öztürk AVAR: Yakup Özhan

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Etiketler: beşiktaş rizespor ümit öztürk
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