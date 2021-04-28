Beşiktaş, Caulker bombasını patlatmak üzere

Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Steven Caulker'ı transfer etmeye çok yakın.

28 Nisan 2021 Çarşamba - 8:39
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta burun kıvırılan Montero Napoli'ye gidiyor Beşiktaş'ta Larin korkusu! Ya Aboubakar gibi olursa? 'Beşiktaş maçında yüreğimizi cesaretimizi ortaya koyacağız' Beşiktaş Mame Diouf'un peşine düştü Beşiktaş'a Atiba ve Larin müjdesi

Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservislerini almak adına görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, diğer yandan Kenan Karaman, Salih Uçan ve Salih Özcan ile temas halinde. Kartal, yeni sezon için kadrosuna stoper takviyesi de yapacak. Hedef ise bir yerli ve bir yabancı transferi.
 
Teknik direktör Sergen Yalçın, bu mevki için özellikle Alanyaspor formasını giyen Steven Caulker'i istiyor. Deneyimli hoca, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 29 yaşındaki oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi. Bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1 milyon Euro'nun altında bir rakama anlaşmayı planlıyor. Beşiktaş, lig biter bitmez Steven Caulker ile pazarlık masasına oturacak.
 
Kayserispor maçında Cenk, Aboubakar ve Larin'in olmaması sebebiyle forvet bölgesinde görev alan Gökhan Töre, performansıyla beğeni toplamıştı. Gol ya da asist kaydetmese de hücuma zenginlik katarak hem kendisi hem de arkadaşlarını pozisyona sokan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'a da güven verdi. 29 yaşındaki oyuncunun Rize'de de ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Steven Caulker beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İşte Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İşte Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı
Benteke, Aboubakar, Marega derken Fenerbahçe Nsame bombasını patlatıyorBenteke, Aboubakar, Marega derken Fenerbahçe Nsame bombasını patlatıyor Fenerbahçe Samatta'yı Genk'e gönderiyor!Fenerbahçe Samatta'yı Genk'e gönderiyor! Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Onyekuru kararı verildi!Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Onyekuru kararı verildi!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.